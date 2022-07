Lacontinua la sua ricerca ad un attaccante. Alvarovorrebbe tornare aed è ormai storia nota il colpo dell'ultimo minuto ricordando l'estate 2020 in cui l'attaccante spagnolo è sbarcato a Torino negli ultimi giorni di calciomercato. La volontà di Alvaro sarebbe quella di tornare a Torino per la terza volta ma a titolo definitivo e con l'intento di. Seppur Federico Cherubini qualche mese fa ha scelto di non versare nelle casse dell'Atletico Madrid i 35 milioni richiesti per acquistare Morata. Come riporta Tuttosport le trattative tra bianconeri e Colchoneros proseguono e si potrebbe ancora provarci per Morata.Resta vivo il nome dell'attaccante del Bolognache vorrebbe cogliere al balzo l'idea di trasferirsi all'ombra della Mole. Sarebbero più complesse le trattative con gli emiliani però i bianconeri si concentrerebbero sul giocatore qualora non arrivasse Morata. Altri nomi sulla lista potrebbero essere quello di Timodel Chelsea, Anthonydel Manchester United e attenzione anche allo svincolato Andrea