Sono poche le ore rimaste a disposizione di tutte le società per concludere le varie operazioni di mercato e ora, ogni minuto che passa diventa prezioso e significativo per il destino di molte società. In casa Juve il quadro sembra ormai ben delineato, con il colpo Vlahovic che ha letteralmente messo a soqquadro l'intero campionato e che va a colmare il vuoto lasciato nella scorsa estate da Cristiano Ronaldo all'interno del reparto offensivo della squadra di Massimiliano Allegri. Juve che per l'attacco potrà continuare a contare anche su Alvaro Morata, ormai fuori dai radar di mercato del Barcellona che nel frattempo, ha deciso di virare tutto sull'attaccante dell'Arsenal Pierre Aubameyang.