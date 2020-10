1









Niente pallone sotto al braccio a fine partita. Eppure, la tripletta era arrivata: peccato fosse in fuorigioco. La serata amarissima di Alvaro Morata non ha nulla a che vedere con la prestazione - insieme a Szczesny, l'unico a salvarsi della truppa bianconera - ma con il suo rapporto con il Var: tre gol, tutti e tre annullati per offside. E' record: è la prima volta che succede in Champions League, a nessun altro era mai capitato in epoca Var.



IL RECORD - Ovviamente, così come a Crotone e con il Verona, Morata non è riuscito a portare a casa la marcatura per questione di centimetri. In totale, 11 gol annullati per fuorigioco nel 2020, da quando è tornato a Torino gli sta capitando sempre più spesso. Intanto, ha messo insieme gli stessi gol di Cristiano Ronaldo, dunque è pienamente promosso. In attesa di un po' di fortuna...