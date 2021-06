"Alvaro Morata ha segnato il suo quinto gol all'Europeo, diventando il miglior marcatore spagnolo della competizione al pari di Fernando Torres. Fulmine."



Un dato Opta che fotografa il valore del centravanti della Juventus, spesso criticato per la discontinuità e tacciato di non avere il carattere giusto per essere decisivo nei momenti che più contano. Certo che oggi in Spagna-Croazia, ottavo di finale degli Europei, con quel gol fantastico a decidere le sorti del match nei supplementari, ha fatto una gran cosa per provare a zittire i critici...