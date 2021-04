Dal sito ufficiale della Juventus: "Cristiano Ronaldo ha segnato il maggior numero di gol in Serie A nel 2021: 12 gol.



Cristiano Ronaldo ha segnato quattro gol in sei partite contro il Torino in Serie A, ognuna di queste nel secondo tempo.



Federico Chiesa ha segnato 12 gol con la Juventus in tutte le competizioni, di cui 10 dall'inizio del 2021.



Álvaro Morata ha fornito il maggior numero di assist in Serie A in questa stagione (nove).



Prima di Álvaro Morata, l'ultimo attaccante della Juventus che ha fornito almeno nove assist in una singola campagna di Serie A è stato Paulo Dybala nel 2015/16 (9).



Nelle ultime nove partite con la Juventus in tutte le competizioni, Federico Chiesa è stato coinvolto in otto reti (cinque reti e tre assist).



Juan Cuadrado ha giocato la sua 150esima partita con la Juventus in Serie A".