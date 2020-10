Archiviato il pari di Crotone, con tanto di tensioni interne, la Juventus apre un nuovo capitolo della stagione: quello intitolato Champions League. Stamattina la squadra si allenerà alla Continassa per poi partire alla volta di Kiev, dove Andrea Pirlo terrà la conferenza stampa della vigilia e domani (ore 18.55 italiane) ci sarà la partita contro la Dinamo di mister Lucescu, atto inaugurale della Champions 2020-2021. Con quale formazione i bianconeri faranno visita alla formazione ucraina?

ATTACCO E CORSIE - Con Cristiano Ronaldo ai box per covid, il goleador di sabato sera Alvaro Morata rimane il puntero designato, sperando di ripercorrere le prestazioni da "uomo di coppa" messe in mostra nella sua precedente esperienza juventina. Al suo fianco, reduce dagli sfoghi dello Scida, scalpita Paulo Dybala, desideroso di tornare in campo dopo non essere entrato a Crotone. Dejan Kulusevski in vantaggio su Federico Chiesa per la fascia destra, secondo Tuttosport, mentre sulla corsia opposta Pirlo potrebbe rinunciare alla scelta giovane Gianluca Frabotta, preferendo o Federico Bernardeschi o l'adattato Juan Cuadrado.

CENTROCAMPO E DIFESA - Altra area interessata dal coronavirus, che ha messo fuori causa Weston McKennie. Al rientro dopo gli acciacchi fisici Aaron Ramsey, che si riprenderà il posto da mezzala-trequartista così ben interpretato a inizio campionato, ed eccezionalmente occupato dal giovane Portanova sabato. In mediana sembra intoccabile Rodrigo Bentancur, con Adrien Rabiot a insidiare Arthur per l'altra maglia da titolare. Dietro, a parte l'ovvio impiego tra i pali di Wojciech Szczesny, si registrerà il ritorno di Giorgio Chiellini al posto del buon Merih Demiral.