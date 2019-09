93 presenze, 27 gol. Così si è chiusa l'avventura di Alvaro Morata alla Juventus, con tanta riconoscenza e con l'amarezza per un accordo - siglato due anni prima - che ha chiuso un idillio quasi perfetto. E pensare che tutto era iniziato male, con un infortunio nei primi allenamenti. Poi, la crescita, suggellata dal primo gol in maglia bianconera: Atalanta-Juve, 0-3, con una rete dello spagnolo al minuto 83.



IL TABELLINO



ATALANTA-JUVENTUS 0-3



MARCATORI: Tevez al 35’ p.t.; Tevez al 20’, Morata al 38’ s.t.



ATALANTA (4-4-2): Sportiello; Zappacosta, Biava, Benalouane, Dramé; Estigarribia (dal 4’ s.t. Molina), Baselli (dal 19’ s.t. Cigarini), Carmona, Gomez (dal 30’ s.t. Bianchi); Denis, Boakye. (Avramov, Stendardo, Cherubin, Scaloni, Del Grosso, Raimondi, Migliaccio, D'Alessandro, Moralez). All. Colantuono.



JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Ogbonna, Bonucci, Chiellini; Lichtsteiner, Vidal (dal 25’ s.t. Pereyra), Marchisio, Pogba, Evra; Llorente (dal 22’ s.t. Morata), Tevez (dal 40’ s.t. Coman). (Storari, Rubinho, Mattiello, Asamoah, Pepe, Padoin, Giovinco). All. Allegri.



ARBITRO Orsato di Schio.