ha voluto festeggiare la nascita del figlio insieme ai compagni. Stamattina infatti è nato il piccolo Edoardo, ma nonostante la bella notizia l'attaccante della Juventus non ha chiesto un permesso alla società e oggi si è presentato regolarmente all'allenamento del pomeriggio insieme al resto della squadra. Al termine della seduta, poi, lo spagnolo è andato in clinica per stare vicino alla moglie Alice e al piccolo Edoardo.