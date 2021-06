Dopo il pareggio per 0-0 tra Spagna e Svezia con tanto di fischi ad Alvaro Morata per aver sbagliato un gol davanti al portiere, il centrocampista del Barcellona Pedri ha parlato in conferenza stampa (anche) dell'attaccante della Juventus: "E' chiaro che gli applausi aiutano di più dei fischi, soprattutto quando le cose vanno male. Morata sta bene ed forte a livello mentale. E' un gran giocatore, ci sta dando tanto e sa che i gol arriveranno".