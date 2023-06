Il nome di Alvaro Morata è destinato a scaldare il mercato delle italiane anche in questa sessione. L'attaccante spagnolo, infatti, potrebbe fare il suo ritorno in Italia visto l'interesse manifestato non solo dalla Juve, ma anche da un'altra antagonista. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, infatti, anche la Roma avrebbe messo nel mirino El Canterano, ma il primo obiettivo dei giallorossi resta comunque Scamacca.