Super Morata, e la Spagna schianta la Germania 6-0. A fine partita, Alvaro ha parlato così: "L'altro giorno avevamo fatto una grande partita e a volte la palla non entra. Ora voglio vedere cosa dice la gente dopo aver vinto contro una nazionale che è stata campione del mondo. Ho proprio voglia di vedere cosa dicono".



NUOVO CICLO - "Le transizioni sono lunghe, lente. Però c'è da avere fiducia e speranza, speriamo che le persone stiano con noi. E' davvero brutto non aver potuto beneficiare del pubblico. Quando non facciamo gol c'è sempre qualcosa... ora che li abbiamo fatti, vediamo un po' di cosa parleranno. Davvero, ho voglia di tornare a casa e vedere".



OPPORTUNITA' - "Avevamo l'opportunità di mandare un messaggio forte a tutto il mondo, lo abbiamo fatto. E' stata la nostra migliore prestazione con quest'allenatore. A noi piacerebbe che fosse sempre così. Io faccio il mio lavoro".



IL GOL - "Sapevo di non essere in fuorigioco, ma non volevo andare a protestare e fare chiasso".