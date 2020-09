Alvaro Morata, nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus, ha dato un’idea dell’attaccante che è diventato, sia dal punto di vista tecnico che caratteriale: “Come attaccante certo che vorrei fare 30,35, 40 gol ma ne ho visti tanti in carriera che ne hanno fatti 40 e non hanno vinto niente. Io ne ho fatti a volte 15, a volte di più ma quasi sempre, tranne l'ultimo anno ho vinto tante cose. Da titolare o non titolare. Ma è una squadra, se vuoi guardare i numeri singoli è meglio che vai a giocare a tennis o un'altra cosa”.



TROFEI – Nulla di più vero, il suo palmares vanta una lunga serie di trofei. Due Champions, due Mondiali per Club, un'Europa League, due Liga, due Serie A, una Coppa d'Inghilterra, due Coppe Italia, una Supercoppa Europea, due Copa del Rey, una Supercoppa Spagnola, un Europeo Under 21 e un Europeo Under 17. È vero, non segnerà 40 gol a stagione, ma se averlo in squadra porta a vincere titoli…