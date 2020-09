Come si inserirà Morata nella nuova Juve di Pirlo? Comincia il lavoro del tecnico, che dovrà inserire il nuovo attaccante nel suo pacchetto offensivo, con Ronaldo, Dybala, Kulusevski e non solo. Primo capitolo: trovare il feeling con Ronaldo.



E poi? Ecco quanto spiega il Corriere dello Sport: "Come si muoverà Pirlo? Il faro, naturalmente, è Ronaldo e il primo passo, come detto, è sviluppare l’intesa tra i due. Ma c’è spazio anche per altre opzioni. [...] La prima idea, quella più naturale, porta a Morata accanto a CR7. Però non si può non sottovalutare una scelta di grande impatto con Dybala alle loro spalle, a comporre un tridente di qualità e velocità. La verticalità del gioco che Pirlo sta facendo germogliare sembra ideale per i tagli profondi di Morata. E il tecnico avrà la possibilità di sperimentare numerose variazioni, grazie alla duttilità di Kulusevski - perché no un tridente con Alvaro e Cristiano? -, la crescita forte di Ramsey da trequartista, la fantasia a grande velocità di Douglas Costa, senza dimenticare Bernardeschi. Il Maestro studia: ci sono tante Juve all’orizzonte con Morata".