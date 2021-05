Merih Demiral è ormai un personaggio all'interno dello spogliatoio della Juventus. Dopo aver spopolato coi suoi commenti sotto ai post di Instagram dei compagni ("tu troppo top" etc etc) nella partita contro il Bologna, decisiva per la possibile qualificazione bianconera alla prossima Champions League, il difensore turco ha festeggiato il raddoppio juventino realizzato da Alvaro Morata chiedendogli "perché tu hai toccato pallone?"

Questo perché, senza il colpo di testa di Morata da mezzo metro, sarebbe con ogni probabilità stato un gol fantastico di Paulo Dybala con quello scavino.