Morata riceve palla, resiste a una carica, penetra in area e allarga per Dybala, che col sinistro disegna una traiettoria imprendibile per il portiere. Gol della Juventus, 3 punti a casa!



Questo potrebbe essere il commento a un gol segnato quest'anno dalla squadra di Pirlo, e il popolo juventino auspica che così possa essere. Ma per ora ci si deve accontentare di rivivere video di reti risalenti alla precedente esperienza bianconera del centravanti spagnolo, e a ben altri momenti realizzativi della Joya

Questo il "gol del giorno" pubblicato sui social dalla Juve: match contro il Frosinone del 7 febbraio 2016