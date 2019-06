Tanta paura, un grandissimo spavento, ma nessuna conseguenza. Sono state ore difficili quelle vissute da Alvaro Morata e la sua famiglia, con sua moglie Alice Campello che nella serata di ieri è stata vittima di una rapina da parte di una banda armata di criminali nella sua abitazione a Madrid, dove era sola in compagnia dei piccolissimi figli Alessandro e Leonardo. I ladri hanno portato via diversi oggetti di valore e la polizia, immediatamente allertata, non ha fatto in tempo a catturare i colpevoli. Alice è sotto choc, raccontano le fonti spagnole, ma sta bene, così come il resto della famiglia.