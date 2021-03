Dal ritiro della nazionale spagnola, Alvaro Morata ha parlato così del futuro di Cristiano Ronaldo: "Non ho idea su cosa farà in futuro. Con lui parlo di calcio solo prima delle gare per prepararle al meglio e studiare i movimenti. Da parte mia spero che rimanga perché mi piace giocare con i calciatori più forti, e per questo spero di averlo anche l'anno prossimo come compagno di squadra. E' una persona che ammiro per la sua carriera e la sua professionalità".