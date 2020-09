Alejandro Menendez, allenatore di Morata ai tempi del Real Madrid Castiglia, ha parlato a TMW: "Era uno dei migliori talenti della cantera del Real Madrid. Lui, Carvajal, Alex Fernandez e Sarabia erano i giovani in cui il club credeva maggiormente in ottica prima squadra. Me li ritrovai al Castiglia, reduci dalla vittoria del campionato Under 19, e fu un vero piacere lavorarci per aiutarli a crescere. Suarez e Dzeko? Sono calciatori più esperti di Morata, che a differenza sua hanno già raggiunto però l'apice della loro carriera. È stata proprio questa, secondo me, la carta in più di Alvaro nella corsa alla nuova maglia numero 9 bianconera: Alvaro ha ancora 28 anni e vede la Juve come la piazza perfetta per arrivare al top, può restarci molti anni. La Juve? Un'ottima scelta. Morata ha bisogno di sentirsi protagonista, di sentirsi un titolare indiscusso, per poter rendere al meglio. Ha fatto bene a scegliere una squadra di livello assoluto come quella bianconera e una città che già conosce bene come Torino, ora proverà a riprendersi anche la maglia numero 9 della Nazionale".