Stamattina Alvaro Morata è diventato papà per la terza volta: sua moglie Alice Campello ha dato alla luce il piccolo Edoardo, che arricchisce una famiglia con già due bimbi, i gemelli Alessandro e Leonardo nati due anni fa. Una notizia che non può lasciare indifferente il mondo Juventus, ed ecco che subito sono arrivate le congratulazioni social di Paulo Dybala, tramite una storia su Instagram che ricondivide la foto postata in mattinata da Morata. E una scritta, semplice e complice, nella lingua che accomuna lo spagnolo e l'argentino: "Felicidades".