Tra le prime richieste di Massimiliano Allegri c'era quella di confermarealla Juve. Impossibile in questo mercato riscattarlo per 45 milioni di euro, la cifra sarebbe stata troppo alta e così i dirigenti hanno deciso di rinnovare in prestito dall'Atletico Madrid di fronte a un pagamento di 10 milioni di euro (che si aggiungono ai 10 già investiti l'anno scorso).- Lo spagnolo è uno dei pupillo di Max, lo conosce da anni e con lui l'attaccante ha segnato 27 reti tra il 2014 e il 2016. Inoltre, Morata ha caratteristiche uniche alle quali Allegri non voleva rinunciare a nessun costo.. Nella sua prima esperienza alla Juve giocava in coppia con Tevez e i suoi compiti erano quelli di giocare un po' più largo e partire in velocità per ribaltare la situazione di gioco; con Dybala e Ronaldo invece starà più dentro l'arera diventando un numero 9 a tutti gli effetti.- E poi, quanto corre! Alvaro pressa fino allo sfinimento, si muove tanto senza palla e secondo quanto racconta Tuttosport per Allegri non c'è nessun giocatore della rosa che lo fa così bene come lui. Nel debutto di Udine gli è mancato il guizzo vincente ha provato un tiro a giro ma non gli è venuto un granché.; una cifra importante della quale si discuterà sia con Allegri che con l'Atletico, per provare ad ottenere uno sconto. Per questo però c'è ancora tempo, ora tocca a Morata confermarsi in campo.