Alvaro Morata sarà ospite insieme a sua Moglie, Alice Campello, nella prossima edizione del programma TV Verissimo. Il centravanti spagnolo parlerà in diretta su Canale 5: l'appuntamento è per sabato alle 15.30 ed è stato comunicato dai rispettivi canali social della coppia e ovviamente da quelli del programma. Alice, nell'ultima intervista, parlò così di Alvaro, padre dei suoi tre figli: "Abbiamo passato cose che solo noi sappiamo e rimarranno dentro di noi per sempre. Ci sono miei pianti che solo tu hai ascoltato e confortato, miei segreti che solo tu custodisci, gioie di cui abbiamo goduto insieme come fossero di entrambi. In tutti i giorni più belli della mia vita tu c’eri e in quelli più brutti non mi hai mai lasciato la mano".