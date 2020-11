2









Alvaro Morata match winner. Decisivo, ancora una volta, contro il Ferencvaros. A Sky ha detto: "Una partita che si è complicata oggi. In Champions tutte le partite sono così, possono essere difficili tutte. Alla fine abbiamo vinto, un po' di fortuna oggi, sto riguardando anche il gol adesso. Ma alla fine ciò che conta è il gol e la vittoria. La Champions è così, se ha una serata difficile rischi di perdere le partite, siamo contenti e adesso dobbiamo rimettere la testa alla Serie A. Siamo ad un buon punto, ma c'è ancora tanta strada.



Cos'è cambiato in me? Niente, l'ho detto tante volte, alla fine uno impara da tutto il suo percorso. Oggi sono un giocatore più completo rispetto a quando avevo 22 o 23 anni, lì pensavo solo quando avevo la palla o poteva arrivarmi, adesso sono nel gioco in ogni momento, perché ogni pallone può essere decisivo e sono molto contento di essere qui, come già sanno tutti. Non c'è più da pensare, solo da lavorare. Ogni pallone va in gol? Oggi ho avuto un'altra occasione che si è conclusa sul palo, però il calcio è così. Sono stato fortunato nel gol, ma nessuno si ricorderà di questo, ma del gol sì. E sono contento".