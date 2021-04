Una piccola nota positiva in un pomeriggio amaro. Alvaro Morata torna al gol e si gode quei suoi numeri speciali: con il gol alla Fiorentina non è diventato solo il più veloce a segnare da subentrato in questa Serie A, ma anche il miglior marcatore spagnolo della Juventus nel nostro campionato. Sono 24 gol complessivi, superato Llorente. Il secondo al Franchi, lo stadio più battuto d’Italia dallo spagnolo. Numeri che potrebbero non bastare per la conferma.