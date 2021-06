Alvaro Morata, a Sky Sport, ha parlato dopo il gol con la Polonia.



CONTENTO - "​Contento o deluso? Alla fine bisogna pensare alla squadra, non mi cambia nulla segnare o no. Non sono quel tipo di persona. Non abbiamo portato i tre punti, ma siamo ancora lì. Bisogna lavorare di più. Se aspettiamo ciò che dicono qui... ci vogliono buttare addosso di tutto. Di solito un paese sta con la squadra in queste competizioni. Veniamo da generazione di geni e si aspettano il massimo".



L'ABBRACCIO CON L.ENRIQUE - "Stavo andando da Alice, l’ho visto e l’ho ringraziato per quanto fatto con me".



GLI ERRORI - "Rigore? Arriva la palla a duemila all'ora ma è difficile. Devo vedere anche quella con Tek. Magari avrei potuto fare un’altra scelta. Bisogna aspettare e andare a vincere all’ultimo".