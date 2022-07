In scadenza nel 2024, il futuro di Alvaroè a un bivio: la prossima stagione giocherà per il colchoneros, ai quali è legato da un contratto in scadenza nel 2024, o nella Juve. Da escludere altri club.Stando a quanto riporta SkySport la Vecchia Signora starebbe studiando l'offerta ideale da presentare all'Atletico Madrid in modo da convincere i Colchoneros al sì definitivo per la cessione dell'attaccante spagnolo.