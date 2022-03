Le parole di Alvaro Morata a Dazn, prima di Juventus-Spezia:



TATTICAMENTE - "Per me non cambia niente, solo le caratteristiche dei compagni, ma la voglia di vincere è la stessa e questo si capisce nello spogliatoio, non interessa chi gioca, siamo tutti a disposizione"



MANCA IL GOL - "Non mi interessa, mi piacerebbe segnare ma se la squadra vince non mi metto a pensare a chi segna, siamo qui per fare il massimo dei punti possibili".