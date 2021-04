Alvaro Morata alla ricerca di se stesso. Può essere questa la chiave di lettura della prova dello spagnolo contro il Napoli, fatta di tanto sacrificio, movimenti e tagli per cercare di aprire il campo ai compagni. Qualche errore di precisione ma soprattutto, manca il gol. Nel 2021 solo tre gol in campionato, troppo pochi per il numero 9 della Juventus, numeri che stanno facendo venire qualche dubbio alla dirigenza in merito al suo futuro. Nel frattempo, i quotidiani si sono allineati sul voto alla prestazione di Morata contro il Napoli.



