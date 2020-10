Tre gol i meno di 72 ore, Morata si è ripreso la Juve. Con i due gol contro la Dinamo Kiev, l'attaccante spagnolo è salito a 9 reti totali se sommate alle sette segnate nelle altre due stagioni in bianconero. In 1368 minuti giocati Morata ha una media di un gol ogni 152 minuti. Numeri che esaltano un attaccante, andato via dalla Juve come un talento promettente e tornato da uomo. Uomo Champions. In campo e nei numeri, quando sente quella musichetta Morata si esalta.