Siparietto di famiglia per Alvaro Morata, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato una foto insieme alla moglie Alice Campello e con i suoi tre figli: "Siete la mia fortuna" ha scritto l'attaccante spagnolo, vero e proprio protagonista della Juventus in questi primi mesi di stagione. Da quando è tornato a Torino infatti Morata non ha smesso di segnare, le copertine sono tutte per lui e in poco tempo ha messo Paulo Dybala in panchina.



