Alla vigilia della partita con la Svizzera, l'attaccante della Juventus Alvaro Morata ha parlato in conferenza stampa presentando la gara: "Io sto bene, il gol è una questione di... buttarla dentro. E bisogna avere fiducia, arriverà il mio momento anche con la maglia della nazionale. Sarà la seconda volta in tutta la mia partita che mi capita di giocare più di un'ora per sei partite consecutive. Grazie a questa continuità sono arrivati gli ultimi risultati, ma io sono sempre lo stesso; quello che cambia è giocare così tanto come non avevo fatto gli altri anni. Giocando più spesso si acquista tranquillità e si riesce a pensare con lucidità quando si ha il pallone tra i piedi. Penso di poter diventare il bomber della Spagna".