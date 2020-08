Grandi manovre in casa Juve. In estate arriverà (finalmente) un attaccante e secondo quanto riporta Sportitalia, uno dei nomi fatti da Andrea Pirlo alla dirigenza è quello di Alvaro Morata, con il quale ha condiviso la stagione 2014-15 alla Juve, quella in cui i bianconeri sono arrivati alla finale di Berlino, persa contro il Barcellona. Ma il casting è aperto e non c'è solo Morata nella lista della spesa dei bianconeri. Secondo Tuttosport, l'approdo di Pirlo sulla panchina bianconera non esclude l'arrivo di Milik, che ha un accordo di massima con la dirigenza che continua ad osservare anche Jimenez, Dzeko e Lacazette dell'Arsenal.



BABY - Ma occhio anche ai profili "giovani" che potrebbero affiancare l'arrivo di una punta più esperta e già pronta ad affiancare Ronaldo. Si tratta di ​Andrea Pinamonti e Gianluca Scamacca, sui quali è forte anche l'Inter (senza escludere il Milan). Pinamonti in nerazzurro è cresciuto e l'Inter dopo averlo venduto per 19,5 milioni al Genoa, con il quale ha giocato l'ultima stagione, vanta con il Grifone una prelazione per riprenderselo a prezzo maggiorato. La Juve proverà a sfruttare l'ottimo rapporto con Preziosi e quello con il suo agente Raiola per cambiare le carte in tavola. Per Scamacca, che tornerà a Sassuolo dopo l'esperienza in B con l'Ascoli, la base d'asta è di 15 milioni di euro, anche in questo caso la sfida è ai nerazzurri.