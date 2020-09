4









Alvaro Morata parla nella sua conferenza stampa di presentazione all'Allianz Stadium: "Ciao a tutti, grazie di essere venuti. E' molto bello essere qui un'altra volta dopo un percorso che mi ha fatto un giocatore e una persona migliore. Siamo andati via in due e torniamo in cinque. Sono molto più grande come persona e giocatore, in tutti i sensi, sono molto felice".



QUANDO E' NATA LA TRATTATIVA - "La trattativa sai come è...come è il mercato e il mondo del calcio. Alla fine sono qua e questo è l'importante per me. Può essere che non ho passato bei momenti in parte della mia carriera ma sono nel posto giusto al momento giusto, so cosa devo fare e cosa non devo fare per non rivivere situazioni come prima, ho più esperienza da quando ero alla Juve, il passato è passato e questa è una nuova opportunità per me, l'opportunità della mia vita".



PIRLO - "Bellissimo effetto, lo ho indovinato prima che diventasse allenatore della Juve perché è fatto per questo, uno che ama così la palla, è quello che ha bisogno la Juve e sono felice di essere qua con lui, è stato un mio compagno ma dopo due allenamenti sono già impressionato da come gestisce il gruppo. Sa come trattare il gruppo e come gestire la palla, per queste cose il successo è probabile".



RITORNO - "Mi sento pronto, ci sono tante scelte in attacco e devo lavorare al servizio della squadra, i compagni sanno che darò tutto per aiutarli e fare qualsiasi cosa mi chiede l'allenatore. Sono cresciuto molto e voglio mettermi al servizio della squadra per vincere come ha fatto la Juve in questi anni e nella sua storia".



SOGNO - “Lo dico sempre, non mi nascondo. Da bimbo sognavo di giocare nell’Atletico e ci sono riuscito, poi ora sono felice di essere qua perché la Juve ha puntato su di me quando ero giovanissimo”



RICORDO PIU' FELICE - "Se non ci fosse critica sarebbe male per me vorrebbe dire che sarei di un altro livello, dove ho giocato c'è sempre stata massima esigenza, sono pronto, quando avevo 20-21 anni guardavo le critiche e mi potevano fare bene o male. Devo mettermi in testa quello che devo fare, ho la testa bella di bei ricordi, bei ricordi, i trofei vinti con la Juve sono indimenticabili". RONALDO - "Lo conosco abbastanza bene, molto bene come persona. Come giocatore lo conoscete tutti molto bene, ho avuto sempre un rapporto molto bene con lui, mi ha consigliato, mi ha detto di essere felice. Abbiamo parlato molto quando non eravamo nella stessa squadra, sono qui da due giorni, parliamo delle famiglie, del calcio in generale e di come vediamo questo anno".



ERRORI - "E' facile dire ora cosa avrei sbagliato, quando sono andato via non dipendeva da me, ci sono i contratti e vanno rispettati. Al Chelsea ho iniziato bene poi ho avuto infortunio e le cose non andavano, ci sta. Poi sono tornato in Spagna per un sogno che avevo da bambino ma credo che se fossi rimasto al Chelsea le cose sarebbero state diverse perchè avevo un bel numero di gol nella prima parte della stagione".



Alla fine è chiaro che ho parlato con tutti e che c'era una possibilità di venire qua, nell'Atletico sono stato molto felice, non si sa mai cosa dirà il futuro, la gente legge solo quello che i giornali scrivono, io mi tengo le cose per me, non voglio parlare né rimuovere cosa è stato fatto. Ora sono qua, nell'Atletico altri giocatori, sono sempre rimasto in contatto con la Juve, come professionisti e con un bel rapporto che ora cambia, torniamo a lavorare tutti assieme e abbiamo tante sfide da affrontare insieme".



CHAMPIONS - "Come ogni anno la Juve è una delle squadre più forti al mondo, sta in testa a tutti appena entri in un posto dove c'è scritto Juve. Sono un po' di anni che ci andiamo vicini, speriamo di arrivarci magari anche quest'anno, in queste società si lavora per questi traguardi, lo vogliamo tutti e il bello del calcio è che ogni anno c'è una buona opportunità".



SCUDETTO - "L'anno scorso ho visto tante partite, la Serie A è diventata la miglior lega nel mondo per i calciatori che ci sono e il livello di tutte le squadre, quando vinci tanti anni di seguito rivincere è più difficile, ogni anno ha sempre più merito perché tutti vogliono battere i campioni d'Italia, il livello degli avversari cresce ogni anno, come cresce quello della Juve, rivincere è sempre più difficile".