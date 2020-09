Atterrato nella tarda serata di ieri, ben oltre la mezzanotte, lo spagnolo è apparso molto felice per questo rientro che aspetta solo le ultime formalità per essere ufficializzato. Sarà il numero 9 della Juve, il centravanti atipico di Andrea Pirlo, che già lo conosceva in campo e che ora dovrà sfruttarne le doti dalla panchina.9.35 - Morata è arrivato al JMedical.