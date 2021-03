1











Il trascinatore. Almeno con e per i gol. La Juve senza Cristiano Ronaldo si è affidata ad Alvaro Morata per battere la Lazio e recuperare tante energie mentali. Una reazione forte sulle spalle dello spagnolo, che ne aveva bisogno per rsalire dopo qualche difficoltà. La Juve ora c'è e ha un 9 in più. E in futuro? LA DECISIONE - L'affare in prestito oneroso con diritto di riscatto è stato quello che ha sbloccato il grande ritorno, in una trattativa creativa. Dieci milioni di prestito al primo anno, altri 10 al secondo e poi un riscatto da 35, o in alternativa 45 subito). L'intenzione è quella di seguire la prima via, allungandone la permanenza a basso costo, perché la Juve è entusiasta di Morata e Alvaro vuole solo i bianconeri. In estate li ha voluti più di tutti, anche perché pure il Napoli si era mosso con l'Atletico Madrid prima di comprare Osimhen. Ma la Juve ha un suo peso, soprattutto nella mente e nel cuore di Morata.