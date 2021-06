Chi ritroverà Alvaro Morata di ritorno dagli Europei con la Spagna? Ecco, Gazzetta fa un punto 'particolare' sui possibili compagni di reparto dell'attaccante - ufficialmente - riconfermato per la prossima stagione. Non potrebbe ritrovare un amico, innanzitutto: quel Cristiano Ronaldo che è stato fonte di ispirazione tra Madrid e Torino. Occhio però a Gabriel Jesus, in questo momento candidato numero uno a riempire il vuoto lasciato da CR7. In ogni caso, Allegri è stato categorico su Morata: "Può giocare con ogni tipo di attaccante". E sono frasi che danno fiducia.