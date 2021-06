Una prestazione che, nel bilancio finale, risulta insufficiente quella di Alvaro Morata contro la Svezia. Pesano moltissimo i due gol falliti a tu per tu con Olsen, cosa che ha spinto i tifosi di Spagna e Juventus a criticarlo. Pronta la replica dell’attaccante spagnolo: “Non sono stato fortunato sotto porta, ma lo sarò più avanti. I fischi non vanno bene, credo che chiunque sia in campo vorrebbe essere sostenuto e applaudito”.