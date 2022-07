Rimane viva la pista che riportaalla. Non ora, ma è possibile che la trattativa possa entrare nel vivo nella fase finale del mercato. Secondo Tuttosport, la mossa per "ammorbidire" la posizione dell'Atletico Madrid potrebbe essere un nuovo prestito, con cifra per il riscatto più bassa di quella pattuita in precedenza, e poi sfumata.