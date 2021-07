Non è stato un Europeo semplice per: nonostante i tre gol realizzati con la sua Nazionale, l'attaccante è finito nuovamente al centro delle polemiche per il rigore decisivo sbagliato contro l'Italia. In difesa del figlio e della moglie, anche lei insultata da alcuni "tifosi" italiani, è intervenuta la madre di Morata, Susana, che si è espressa così sul suo profilo Instagram: "Ieri tutti noi spagnoli volevamo vincere la partita, questo è ovvio. Personalmente, quando sono rappresentata da persone come questi ragazzi che vendono cara la pelle durante la partita io provo solo gratitudine. Quando fai le cose con il cuore per me sei un vincitore sempre. Quindi faccio i complimenti alla Nazionale spagnola e soprattutto ad Alvaro. Non so molto di calcio, però so cosa significa lottare nella vita e Alvarito tu hai venduto cara la pelle. Sono orgogliosa di te", ha scritto sulle Instagram Stories, Susana ha poi dedicato un post soltanto al figlio, con didascalia: "Orgogliosa di te, dai sempre tutto e sei grande".