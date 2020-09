1









Alvaro Morata e la Juventus non hanno mai interrotto il loro feeling. Come raccontato in queste settimane, c'è gradimento e rispetto totale, anche se da qui a riabbracciarsi ce ne passa: Morata è certamente gradito ai bianconeri, ma l'Atletico non vuole privarsene. Quando si è parlato di lui, non più di un mese fa, i Colchoneros non ha voluto minimamente ascoltare neanche le idee di scambio che la Juve avrebbe messo sul tavolo qualora ci fosse stata un'apertura. Niente da fare, Alvaro resta a Madrid, questa la linea chiara tracciata dai rojiblancos in questo momento pur essendo un mercato strano dove tutto può accadere. La Juve ha tanti giocatori in uscita e ne avrebbe parlato volentieri con l'Atlético, ma niente è stato avviato proprio perché ad oggi Morata è tra i giocatori di cui Simeone non vuole privarsi.