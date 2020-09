3









Un arrivo ricco di entusiasmo. Qualcuno lo ha accolto nella tarda serata di ieri all'aeroporto di Caselle, tanti altri si sono presentati questa mattina al JMedical per vederlo: Alvaro Morata ha lasciato bellissimi ricordi nei cuori dei tifosi bianconeri e questo affetto lo sta ricoprendo. Lo spagnolo è pronto per la sua seconda vita bianconera e si è presentato poco fa per le visite mediche. I tifosi, emozionati, gli hanno chiesto foto e selfie, ma lui ha replicato: "Mi piacerebbe davvero tanto, ma mi spiace, non posso". Il Covid e le norme sul distanziamento sociale, naturalmente, limitano questo tipo di comportamenti.



Ecco il video de ilBianconero.com: