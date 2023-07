Non solo Inter, Roma e Juventus, anche l' Al Shabab, club che milita nella Saudi League, ha presentato un'offerta all'Atletico Madrid un'offerta per Alvaro Morata. Lo conferma Abdulrahman Bin Turki Bin Abdulaziz, proprietario del club arabo, intervistato da "As" al riguardo: "Sì, abbiamo fatto un’offerta per Morata e speriamo di chiudere questa trattativa il prima possibile".