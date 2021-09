L'attaccante della Juventus Álvaro Morata è uno dei soli tre spagnoli ad aver segnato più di 20 gol in Champions League (21 in 60 partite), insieme a Raúl (71) e Fernando Morientes (33). Ha segnato sei gol in otto presenze con la Vecchia Signora la scorsa stagione, il massimo di uno spagnolo in una sola stagione da quando Diego Costa ne mise a referto otto con l'Atlético de Madrid nel 2013-14.

Una statistica dal sito ufficiale della Juventus.