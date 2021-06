I vecchi amori che non finiscono. Che si ritrovano anni dopo, per splendere di nuovo. Alvaro Morata la prima volta che arrivò alla Juve trovò ad attendere Max Allegri, già pazzo di lui. Vedeva in quel giovane potenzialità enormi, anche se lo perse subito per infortunio. Ci ha messo un po' a sbocciare, ma giorno dopo giorno è diventato uno di quelli veri, importantissimo per quella Juve, che vinse lo scudetto e arrivò anche in finale di Champions. E di lui Allegri a posteriori disse: “Nelle partite secche dà il suo meglio, lui le decide”.



Ecco, l'uomo delle partite secche, che tra i fischi e le minacce di morte (alla famiglia) ha deciso gli ottavi di finale di Euro2020, mandando la Spagna ai quarti. Sulle spalle di Alvaro la Roja si è rialzata, perché quando scotta lui la butta dentro. E anche Luis Enrique è d'accordo: “Non esiste un allenatore di una nazionale che non lo elogi”. Chiaro, ci sono alcuni difetti cronici, ormai forse poco curabili in un ragazzo di 29 anni, che ogni tanto si perde d'animo e finisce per estraniarsi dalla partita.



Lui, ricorda la Gazzetta, è l’attaccante che piace agli allenatori ed è stato la prima operazione di mercato del manager Allegri, che ha subito rinnovato il prestito dall'Atletico Madrid. Non sarà una riserva, al netto della questione Ronaldo, ma un titolare o un titolare aggiunto. Lui, che può giocare con tutte le tipologie di attaccanti, come disse sempre Allegri: “È uno dei pochi giocatori al mondo che può giocare con ogni tipo di compagno di reparto, che sia prima punta, una seconda o altro”. Riparte da Alvaro, Allegri, per la seconda volta insieme con tutte le certezze che serviranno a battere la discontinuità.