Come racconta Calciomercato.com, l'Inter sta insistendo per Alvaro Morata. Lo spagnolo è in prestito dal Chelsea fino al termine della stagione e l'Atletico Madrid lo riscatterà successivamente per 55 milioni di euro: un'operazione importante sulla quale grava però l'incognita Cavani, giocatore molto gradito al Cholo Simeone, che si libererà a parametro zero dal Paris Saint Germain e che punta ad essere ancora un giocatore centrale nonostante i suoi 33 anni. Ecco perché non è scontato che il futuro di Morata, che coi colchoneros non ha dissipato tutti i dubbi sui suoi problemi di continuità e sulla sua freddezza sotto porta, sia ancora a Madrid.