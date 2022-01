Imagen #Golazo



@AlvaroMorata en Madrid:



Habla sobre su posible salida al @FCBarcelona_es: "No se que queréis que os diga, la verdad..." pic.twitter.com/TqKcFOP7JX — El Golazo de Gol (@ElGolazoDeGol) January 26, 2022

. Sembra essere questa, ad oggi, l’ipotesi più probabile. Anche, e soprattutto, in virtù di quanto emerso a fine dicembre, con. D’altronde, il futuro di Morata a Torino sarebbe appeso ad un filo, che prende il nome di riscatto e la cifra di 35 milioni di euro da versare nelle casse dell’Atletico Madrid. In Catalogna, invece, il calciatore troverebbe finalmente stabilità – dettaglio da non trascurare, anche in ottica familiare -, e resterebbe in un top club, al di là del momento di difficoltà dei blaugrana.– Come documentato in video dal media spagnolo El Desmarque,. Dalla Spagna, il centravanti osserva gli sviluppi dell’operazione, convinto che l’arrivo dell’attaccante viola possa sbloccare il suo passaggio al Barcellona, e a questo il suo entourage sta lavorando.– Secondo quanto riportato dal giornalista Gerard Romero, attento a ciò che succede in casa blaugrana, però,. La Juventus, infatti, non sarebbe così convinta di lasciar partire Morata e, allo stesso tempo, l’Atletico Madrid porrebbe condizioni complicate da esaudire per il Barcellona. Il tema è approfondito in serata dalla giornalista Helena Condis: "Morata ha lasciato Madrid con la sensazione che il suo trasferimento al Barça sia molto complicato. La ragione? L'Atlético de Madrid gli ha detto che ora accetta solo una vendita. E per il Barça ora un trasferimento è impraticabile".. La sua partenza nella sessione di gennaio, dopo essere stato, di fatto, messo ai margini del progetto sportivo di Xavi, permetterebbe al club di Laporta di liberare quello spazio salariale necessario a tesserare Morata.È un Alvaro Morata contrito, quello intercettato dalle telecamere e dai microfoni dei media spagnoli. Non si sbilancia e alle domande su Barcellona e Atletico Madrid risponde: "Non so davvero cosa volete che vi dica".