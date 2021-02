Chi gioca in attacco tra i bianconeri in Napoli-Juve? Come riferisce SOSFanta, Cristiano Ronaldo è la certezza, il ballottaggio è tra Kulusevski e Morata (leggermente favorito). Ne ha parlato così Pirlo: “Morata sta meglio, l’altra sera non stava benissimo. Ora sta meglio, potrebbe partire dall’inizio o entrare a partita in corso vista la Champions. Due giocheranno davanti e uno entrerà, ne ho tre davanti”.