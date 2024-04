La possibilità di un ritorno di Alvaroalla Juventus? Calciomercato.com la lascia aperta. L'attaccante è sotto contratto con i Colchoneros fino al 2027: il suo recente errore davanti alla porta del Dortmund e il cambio effettuato da Simeone durante l'intervallo mettono in dubbio il suo futuro e la fiducia del tecnico, che fino ad ora lo aveva sempre impiegato come titolare nelle partite più cruciali. Considerando il suo passato con la Juventus e il legame con l'Italia, una sua possibile destinazione in Serie A sembra una delle opzioni più plausibili.