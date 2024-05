Per la Juve, sarebbe più facile arrivare ad Alvaro, autore di 14 reti nella Liga e 20 in totale in questa stagione. Morata ha già vestito la maglia dellain due occasioni (2014-16 e 2020-22) e sarebbe felice di tornare.Ha un buon rapporto cone se lalo richiamasse, potrebbe trovare il modo di essere liberato per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Il problema potrebbe essere il suo stipendio, che potrebbe essere fuori portata per un club che cerca di ridurre i costi salariali, ma Morata potrebbe essere disposto a fare un sacrificio per tornare a Torino.Il vantaggio di Morata è che può fungere da riserva di Vlahovic ma anche giocare insieme a lui, spostandosi eventualmente sulla fascia. Rimane anche vivo l'interesse per Albertdel Genoa (autore di 14 gol in Serie A), ma su di lui c'è anche l'interesse dell'Inter.