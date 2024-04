Juventus, idea Morata: le ultime

Sembra quasi uno scherzo ma non lo è. Potrebbe esserci ancora Alvaronel futuro della, consapevole che in lui troverebbe una garanzia dal punto di vista tecnico-tattico ma anche per lo spessore internazionale e la duttilità. Lo spagnolo, a 31 anni, è ancora una certezza ad alti livelli, come dimostrano i venti gol segnati finora in stagione con l', e soprattutto ha davvero nel cuore la Vecchia Signora e Torino.Come scrive La Gazzetta dello Sport, Morata potrebbe ricoprire più ruoli nelin fase di progettazione alla Continassa: potrebbe giocare insieme a Dusannel tridente ma anche sostituirlo nelle giornate di assenza, andando a rappresentare un bel valore aggiunto per una squadra giovane e a caccia di esperienza. Se ne parlerà più nel concreto nei prossimi mesi, quando si capirà se sarà possibile salutare Areke Moise(a un passo dai Colchoneros nel gennaio scorso), e anche se si potrà trovare una soluzione sostenibile per l'ingaggio del classe 1992, che al momento è sotto contratto con l'Atletico fino al 2026 con uno stipendio da 5 milioni di euro, più o meno come Federico Chiesa.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.