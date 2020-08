Il feeling tra la Juventus e Alvaro Morata non si è mai interrotto. In questi giorni il nome dell'ex attaccante bianconero è stato accostato alla Juve, ma in realtà non c'è mai stata una vera e propria trattativa concreta, come riporta Calciomercato.com. Per l'Atletico Madrid lo spagnolo è incedibile e i Colchoneros non hanno neanche voluto sentire le proposte di scambio messe sul tavolo da Paratici. Simeone però non ne vuole sapere di perdere il suo attaccante, per questo, ad oggi, la Juve non ha avviato una trattativa per Morata.